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馬場浮世繪——旅遊拿督輪到開齋

2021-03-11 列印
馬場浮世繪——旅遊拿督輪到開齋
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　　剛周日容天鵬馬房的「都市神話」成功開齋，在港苦戰五季總算有得拉頭馬，而昨晚則輪到另一匹老牌處女馬「旅遊拿督」打開勝門，認真可喜可賀。查「旅遊拿督」如今已經八歲，連同昨晚之戰，來香港後總共跑了四十八仗，累積了十一個亞軍，比起「都市神話」還要多一個，如今同樣苦盡甘來。

馬場浮世繪
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