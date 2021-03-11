莫雷拉復出僅贏一W

昨晚莫雷拉停賽期滿復出，但最終只得一W五P，反觀田泰安憑時廄「鑲白旗」和蔡廄「疾風勁草」包辦第八口孖寶，另加兩亞一季而成為騎師王。其餘潘明輝憑「旅遊拿督」和「壽臣」梅開二度。



莫雷拉昨晚停賽復出雖然連場拼搏，但最終只憑呂廄「股票傳奇」贏馬，練者呂健威透露：「莫雷拉一直很用心操練『股票傳奇』，令此駒如今變得很規矩，今仗出閘順利後早段守得好位，贏馬合理，估計升上三班仍足夠爭勝。」



至於雷神表現未如預期，主要因為華將何澤堯、梁家俊和潘明輝都有馬贏，前兩者為「安逸寧靜」和「喜駿之星」兩匹一檔馬開齋。練者蘇偉賢說：「『安逸寧靜』是北半球馬，需要較長時間適應，但減至目前評分已足反彈，上仗牠只敗於陣中有點意外，今次排一檔有助發揮，終於勝回一仗。」



練者文家良表示：「『喜駿之星』早前曾做喉部手術，之後呼吸變得暢順，今仗排一檔好位，結果成功開齋。此駒最合跑千二米，而且沙田和谷草都能應付。」



而潘明輝憑伯廄「旅遊拿督」和苗廄「壽臣」起孖，前駒練者高伯新表示：「『旅遊拿督』演出準繩，只是一直未能取勝，牠相當受馬迷歡迎，不少人透過社交網站跟我聯絡時都表示支持，在此要感謝馬主和馬房團隊的努力，希望牠之後仍有好表現。」



打吡優先出賽名單公布



另一方面，馬會昨午公布下周日舉行的香港打吡優先出賽及後備名單，這項四歲大賽今屆出馬照例滿額，在香港經典一哩和香港經典盃均未能上名的方廄「達心星」，繼續以一○三分成為今賽的最高分馬。另外蔡約翰馬房有三駒入圍最多，而告東尼、苗禮德、韋達和希斯四個馬房均有兩駒迎戰。



目前海外賠率以「勁搏」的五點五倍最熱，次熱門是均為六倍的「包裝永勝」和「飛輪閃耀」。至於排位抽籤儀式，下周四將在沙田馬場馬匹亮相圈舉行。



記者：文傑、亨利