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馬場浮世繪——野田重擊月尾復出

2021-03-12 列印
  應屆香港短途錦標冠軍日本代表「野田重擊」，將於本月二十八日復出，競逐中京競馬場舉行的國際一級賽高松宮紀念賽，查此駒在過往兩屆均有列陣，可是均未能上名。

  至於「野田重擊」會否在下月再次來港，參加主席短途獎，則在該賽後才有決定。

馬場浮世繪
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