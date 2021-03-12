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馬場浮世繪——得勝多郭能有信心

2021-03-12 列印
  頭場四班一千米，姚廄「得勝多」今次配郭能出戰，看賽前三次此駒的試閘均由他負責，今次初出由他主轡合理不過，昨晨郭能表示，自從一月首次過檔為「得勝多」試大閘，馬兒的的狀態一直循序漸進，以其幾課試閘所展示的速度，應足以勝任一千米直路賽。再看今次同場對手大部分是質新馬，沒有同程賽績根據，「得勝多」臨場發揮出本身應有水準，足以走入前列。

馬場浮世繪
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