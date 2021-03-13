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重點出擊——雷霆戰駒 心急交代

2021-03-13 列印
　　環看第三場各駒往績，僅得「榮冠大道」曾勝泥地千八，這匹老黃忠能交出頭馬，證明仍有兩腳，但該役場地除了有利前置，本身亦賺了慢步速，其實牠近仗水準只一般而已，除非今次跑法又出現大利前置模式，否則不宜過份睇重。雖然今場普遍對手都沒有泥地千八根據，但「雷霆戰駒」的血統顯示宜跑中長途，初跑千八可能有的放矢！

  翻查往績，「雷霆戰駒」曾三度與「兩全其美」同場較量，再看後駒能夠跨季連續八仗走進前五名，誠是泥地中距離賽的理想指標。「雷霆戰駒」前仗跑泥地一哩，首三段步速為1分15秒83，比起同日五班賽更慢，步速不利後追，但牠直路走內疊不利場地，末段仍造出第三快時間衝上，看來狀態及鋒而試。

  「雷霆戰駒」曾因健康問題而長時間休息，如今難得狀態冒起，馬房必然心急交代。

安西教練

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