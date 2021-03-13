  • 2021年3月13日 星期六
  • 24º
  • 63%
熱門： 健身群組六合彩科興復必泰完善選舉制度

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——進力之城機會樂觀

2021-03-13 列印
　　第九場「進力之城」上季跑泥地一哩僅負於「南莊瑞寶」及「天天精彩」，證明此程能力不俗，今次田泰安棄「天天精彩」而就，可見心中有馬。對手中「超霸神駒」及「元朗之星」會放頭，形勢對後上馬有利，預料「進力之城」可留居中間位置，並在轉彎前發力，機會樂觀。

  第十場「甜睡密碼」在南非兩捷於千四米，上仗初出雖面對「美麗非凡」及「包裝太保」等明星馬，但如非在直路早段取位欠順，可望構成更大的威脅。賽後晨課多由田泰安操試，備戰積極可一試。

Ian

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd