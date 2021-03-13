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日報新聞 > 馬經

勝在有方——兩全其美忠心再拼

2021-03-13 列印
　　「兩全其美」上季尾轉到泥地後，跨季九仗全入前六名。今季於四班能跟「榮冠大道」和「雙天至尊」等泥地專家互有勝負，準繩中見進步。239場次初跑泥地千八，能以全場最快末段衝得季軍，難度不低。翌戰改戴開縫眼罩即能征服四班而反勝「榮冠大道」，戰鬥力已提升至四班中上級。近兩仗抽大外檔，遇上場地不利追，劣勢下追得三四名，反映性格極忠心。四歲PPG正處大熟黃金期，重戴曾贏馬之眼罩，最重要是排檔轉佳，血統有長力，第二次跑此程應可第三度在四班入前兩名。

  「榮冠大道」八歲但戰鬥力仍持續四班中級水準，重配最佳拍檔潘頓，路程依據冠全場，有力第四次贏此程。

方駿暉

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