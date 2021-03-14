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馬場浮世繪——福逸平蓮華生輝紀錄時間

2021-03-14 列印
馬場浮世繪——福逸平蓮華生輝紀錄時間
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　　伯廄「福逸」昨日雖然要蝕分參戰，但憑質新當起和輕磅之利，最終仍能輕鬆取勝，更厲害的是牠締出一分○七秒八佳速，平了二○○七年由「蓮華生輝」所造的一班班際紀錄時間！至於練者高伯新賽後說：「『福逸』今仗跟全港最佳的短途馬同場比併，當然難以對其機會抱太大信心，幸好是讓磅賽，牠負最輕磅形勢佔優。由於此駒上季演出最好一役是後追取勝，所以今場賽前決定沿用同一戰略，果然再次以佳勢勝出，下場牠會角逐下月五日的二級賽短途盃，而之後的一級賽主席短途獎亦是目標。」

馬場浮世繪
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