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馬場浮世繪——紅旺易主後一W一Q

2021-03-14 列印
馬場浮世繪——紅旺易主後一W一Q
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　　「紅旺」早前被公開投標，最終由俊暉團體以一百五十一萬元投得，並且繼續交由葉楚航訓練，上仗此駒復出由黃皓楠跑獲亞軍，昨日加強配搭用到雷神，臨場票數亦信心十足，獨贏落到三點七倍，結果一放而回兼大勝三個馬位，馬兒愈戰愈勇之下，相信新馬主好快可以回本了！

馬場浮世繪
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