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馬場浮世繪——天地同心陳南祿信心大

2021-03-14 列印
馬場浮世繪——天地同心陳南祿信心大
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　　馬會主席陳南祿愛駒「天地同心」昨日大熱掄元，賽後陳主席話對今仗充滿信心，因為馬兒近績好，近期到從化操練亦受落，再加雷神發揮出色和徐雨石精心部署，可謂各項條件都向好。至於此駒應該比較適合跑田草，希望可以繼續交出佳績。

馬場浮世繪
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