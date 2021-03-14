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馬場浮世繪——薛恩幫方嘉柏連贏兩期

2021-03-14 列印
馬場浮世繪——薛恩幫方嘉柏連贏兩期
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　　方嘉柏和蔡約翰為爭今季冠軍正鬥得難分難解，而與他們合作密切的莫雷拉難免分身不暇，所以近期不時見方仔改用薛恩為殺手，繼剛周三的「好計」，昨日兩人又憑「大紅蜂」食頭胡，看來已值得跟進這對騎練配搭。

馬場浮世繪
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