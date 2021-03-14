沈集成順勢起孖 潘頓險勝騎師王 方嘉柏三W重登榜首

方嘉柏昨日憑「大紅蜂」、「兩全其美」和「心中有馬」三W，由於累積的亞軍較多，暫時壓過蔡約翰重登榜首。至於沈集成勝出「順勢贏」和「超霸神駒」，潘頓、巴度、莫雷拉和田泰安都起孖，前者最終險勝騎師王。此外，巫顯東第四場犯規，罰停賽三日。蔡明紹第九場犯規，罰停賽兩日及罰四萬五千元。



剛周三方嘉柏大舉搏殺，可惜只贏得一W，但昨日練者手風轉順，先後憑「大紅蜂」、「兩全其美」和「心中有馬」贏馬，賽後於蔡約翰同樣累積五十一場頭馬，但由於本身亞軍較多，因此暫時重登榜首。而方嘉柏憑「大紅蜂」食頭胡後透露：「『大紅蜂』脾氣剛烈，需要一位力氣較大的騎師協助教馬，所以我找來薛恩壓陣，而他在賽前操練上花了不少心機，讓這匹三歲馬學習放鬆，最終一出即勝，令我感到非常欣慰，實在薛恩根本是好騎師，只是欠缺支持。至於此駒能夠初出即勝，當然證明具有質素，只要進度保持，相信會愈跑愈好。」



其餘沈集成昨日憑「順勢贏」和「超霸神駒」起孖，而為此兩駒建功的巴度和潘頓，則另贏伯廄「福逸」和東廄「嘉應之星」。沈集成賽後表示：「很多北半球馬都比較遲熟，但『順勢贏』在外地已有好表現，來港後進度也來得快，而且非常乖巧，就算體重只有一千餘磅，之前負重磅都演出穩定。上次賽後巴度向我建議，由於此駒已累積一定的出賽經驗，是時候可以增程了，所以今仗安排牠跑千四米，結果成功開齋。『超霸神駒』今仗在閘前有點脾氣，由於牠未曾出現過這種情況，當時我不禁擔心，幸好最終沒有影響表現。此駒上仗落敗只因放得太快，今次補中合理，下仗會以三月尾的泥地一哩賽為出擊目標。」



而「嘉應之星」練者告東尼指：「潘頓今仗策騎『嘉應之星』的發揮一流，當然此駒亦向來忠心，只是之前常遇上馬王級佳駟，雖敗不辱，今仗終於把握跑一班賽的機會，成功勝回一仗。」



此外，莫雷拉和田泰安昨日都梅開二度，前者贏石廄「天地同心」和葉廄「紅旺」，後者則贏方廄「兩全其美」和呂廄「傳盛」。其中練者徐雨石說：「『天地同心』在港唯一頭馬是由莫雷拉經手，所以今仗重配他搏殺，結果他亦不負所託。此駒最近去了從化訓練，效果似乎不錯，牠跑千四至千六都合腳法，能否爭勝則要視乎對手如何。」



「傳盛」練者呂健威則說：「『傳盛』之前幾仗屢遇強手，但由於本身非常忠心，所以仍然交出好表現，到今仗總算成功補中，我當然感到開心。此駒的腳部健康不穩定，經常要花時間處理，今仗勝後牠要升上二班，由於直路賽賽程有限，因此或要增程爭功。」



記者：文傑、亨利