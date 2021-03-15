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馬場浮世繪——謀勇兼備G2復出滑鐵盧

2021-03-15 列印
  去年日本三冠雌馬「謀勇兼備」與二○一九年香港瓶盟主「耀滿瓶」，昨午齊在中京競馬場的二千米二級賽金鯱賞復出，「謀勇兼備」更被捧成一點四倍的一面倒大熱，卻被二百二十七倍大冷馬Gibeon一放到底偷襲成功，「謀勇兼備」在松山弦平胯下只能反追得亞軍，而「耀滿瓶」則跑第四。至於「謀勇兼備」是否會於下月二十五日在沙田出戰「冠軍賽馬日」的女皇盃，將視乎香港馬會能否再次成功向政府申請到「安全氣泡」。

  而因近日新冠確診個案再次反彈，令馬會擬於周日打吡大賽有限度放寬入場人數的計畫再添變數，馬會今日將與政府有關部門開會，相信日內會有公布。此外，馬會早於去年十一月下旬已限制所有騎師不可出席私人宴會，騎師間的社交接觸亦須分組，馬會日前再次提醒所有騎師，繼續禁止他們外出餐廳，以減少接觸病毒的可能。

馬場浮世繪

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