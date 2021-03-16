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馬場浮世繪——霍利時睇好文武先鋒轉場

2021-03-16 列印
　　霍利時於上周三谷戰終憑「鑲白旗」打破自從擺烏龍遲入紙致無馬出以來，逾月無馬贏的悶局，明晚又在其主戰場谷中誓師，五匹參戰馬中，第三場「文武先鋒」找來潘頓壓陣，尤其來勢洶洶。霍利時表示馬兒近期表現顯著轉好，上仗只是負於頭馬「金莊令」不足一身位而跑第四，而因牠乃傷患馬，在較鬆軟的場地上競逐會更合適，所以今次便決定轉跑谷草。老霍又指雖然巴度試閘後終選騎韋廄「手牽手」，卻不會影響到「文武先鋒」的爭勝機會，應屬三甲分子。

  霍利時又謂第五場「噴火龍」目前評分恰可，交由最近手風良好的田泰安策騎有望跑出水準，也屬他今次爭勝籌碼。

馬場浮世繪

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