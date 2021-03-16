輝灑自如——難瘉傷患會適應

上周筆者的五十肩老毛病發作，晚上不時都會痛得醒過來，可憐的是近大半年因為疫情，很多按摩揼骨的會所都被逼休業，即使早前復開，我也不會有勇氣貿然「挑戰」，始終要抗疫，還是要眾志成城才行。還好的是這次復發的已是老毛病，尚且可以透過糾正姿勢來令到痛感減少，畢竟多年來都已經習以為常，對生活是有影響，但未致太過嚴重。



在賽馬世界，也有很多已經適應傷患而發光發亮的著名賽駒。外國的不說，曾帶領香港衝出世界的「靚蝦王」就是最佳例子。很多人都知道這匹一代名駒的前腳傷患纍纍，晨操完要浸冰水來防止筋部腫脹，所以要極小心打理，唯馬兒後期的足患已嚴重到連痛楚也感覺不到，反而愈戰愈勇。



每匹馬出賽前都要通過獸醫檢驗，不過其實有很多傷患已是老毛病，也因為由來已久，所以練馬師向獸醫據理力爭的話，一般都可以通過檢測。



朱鎮輝



