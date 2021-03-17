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重點出擊——創科先鋒谷草突圍

2021-03-17 列印
　　細看第三場「創科先鋒」的部署手法，實在有點廄侶「喜駿之星」的影子。這兩駒的共同點是評分吃緊，若角逐田草稍欠級數，唯有轉戰谷草才有望突圍，加上四班谷草千二甚多賽程，而且經常拆組遇弱旅，條件非常有利。

  回說「創科先鋒」，季內兩次入位的對手不外乎「胆大威猛」、「雄龍」和「春風得意」之流，根本談不上高水準。反之此駒在254場次轉跑谷草，該賽頭馬「木火同明」之後兩捷，現已升上三班；亞軍「大醇威」今季是三甲常客，最近又與「股票傳奇」構成連贏；季軍「仍然贏」之後仍不斷接近，賽事水準不言而喻！

  前仗「創科先鋒」重返田草，沿途走外疊仍有不俗走勢，反映狀態仍勇；上仗跑谷草排劣檔，又再全程外疊遊馬河。今次排檔稍為內移，更遇一拆三場合，有力挑戰任何對手！

安西教練

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