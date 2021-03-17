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伊仁絮語——威星神駒打開勝門

2021-03-17 列印
　　第七場「威星神駒」上仗排大外檔起步，早段留居包尾，直路初仍落後逾七個馬位，惟末段能在大外疊交出凌厲追勢，最終僅以短馬頭負於路程專家「閃電精靈」，表現出色。今仗排位轉佳，對手亦較上仗為弱，有力打開在港勝門。

  第八場「福盛」是薛恩全晚唯一座騎，馬兒上仗初跑谷草一哩，加眼罩後沿途留守前列位置，末段維持均速，最終以三個馬位見負，狀態漸入佳境。此駒近期晨課連番快試，步伐比前更爽朗。今場「行雲流水」料會放頭，牠可留守內欄包廂位，應會跑得接近。

Ian

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