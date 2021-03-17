  • 2021年3月17日 星期三
  • 24º
  • 81%
熱門： 婚禮派對限聚令行蹤西環碼頭疫苗

日報新聞 > 馬經

勝在有方——冠寶駒再創功業

2021-03-17 列印
　　「冠寶駒」上季尾和今季初於谷草得二至四名的水準只值四班中級。但大前仗初跑谷草一哩，步速不算慢，考驗氣量下竟能氣走當時甚銳之「成才」和翌戰能勝之「馬爾代夫」，極難能可貴。所以再出順利連捷，蹄下敗將「勁力威龍」稍後也出頭，確認贏馬非僥倖。最近遇上超慢步速，仍能以終極時速22秒97衝贏其後分別再勝之「贏科超影」和「芙蓉莊」，屬非一般四班頭馬，確認已成為新興路程專家。四歲PPG只跑了十仗，處大熟黃金期而銳氣正盛，可於此程創一番功業。今次隔五星期再出，上班少負十磅，可保同程不敗。

  「星運明爵」前仗屬強組亞軍，久別重返此場地可憑新鮮感刺激爭W。

方駿暉

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd