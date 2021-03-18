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馬場浮世繪——樂盈盈破紀錄時間開齋

2021-03-18 列印
馬場浮世繪——樂盈盈破紀錄時間開齋
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　　昨晚頭場跑五班二千二百米大長途賽事，之前唯一上名正是跑同程的東廄「樂盈盈」，今仗終於成功出頭，牠於郭能胯下一放到底，打開勝利之門。

至於「樂盈盈」今仗表現實在出色，因為雖然負一百三十三磅，但仍然能造出兩分十五秒九八上佳時間取勝，打破了五班二千二百米的班際紀錄！

馬場浮世繪
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