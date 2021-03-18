馬場浮世繪——樂盈盈破紀錄時間開齋

至於「樂盈盈」今仗表現實在出色，因為雖然負一百三十三磅，但仍然能造出兩分十五秒九八上佳時間取勝，打破了五班二千二百米的班際紀錄！
馬場浮世繪
本港投入國際電動車潮流。政府推出長短棍政策，即時把「一換一計劃」下電動私家車的首次登記稅寬減，提高至二十八點七五萬元，並在公私處所加設充電設施。長遠而言，計劃在二○三五年或之前停止新登記燃油私家車，並...
2021-03-18
沙塵暴剛離開中國北方一天又回流（見圖），由周二晚起北京西南部地區的PM10濃度驟增，部份監測站點達到重度污染或嚴重污染級別，連莫高窟都停止開放。中央氣象台昨日繼續發佈沙塵暴藍色預警。 中央氣象台周三早上發佈，北京受沙塵回流影響，市內空氣中度污染，影響的區域主要是在西南部以及中心城區。 當地能見度在十公里以上，比周一最低的能見度只有五百米為好，預料能見度及空氣將會在周六好轉，而周四至周六都是陰天 。新疆南疆盆地更有沙塵暴，西北、華北、中南及華東等地的部份地區，都仍有揚沙或浮塵天氣。 據北京市生態環境監測中心數據，受沙塵回流影響，周二傍晚六時，北京市五個區的空氣質量達到嚴重污染...
2021-03-18
緬甸軍政府的血腥鎮壓後，截至十七日清晨為止，平民死亡人數已累積超過二百零二人死亡。周三示威據報至少有兩人被槍殺。支持反軍事政變的少數民族武裝「克欽獨立軍」（KIA）周二與緬甸北方司令部的鎮壓軍隊在密支...
2021-03-18
據《星島地產網》報道，二手再錄議價成交個案，並獲用家承接，利嘉閣助理分區經理林偉明稱，粉嶺花都廣場2座中層A室，面積約392方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫價550萬，議價後以540萬沽出，呎價1377...
2021-03-18
美國聯儲局公佈議息結果及最新的經濟預測，市場早已預料聯儲局會一切按兵不動，利率不變，買債規模不變；又指儘管美國十年期國債孳息愈升愈高，全球極為關注聯儲局對長息的看法，惟相信該局暫不會採取任何干預行動。...
2021-03-18
上周四歐霸十六強首回合各一言和後，AC米蘭今晚次回合作東再撼曼聯，有主力射手伊巴謙莫域傷瘉候命。不過，呂布剛復出狀態存疑，拉菲爾利亞奧等鋒將近況也不濟，相反紅魔鋒將格連活特等年輕力壯，客戰更有利他們大打最擅長的穩守突擊，故客勝可期。（Now643、有線616、656、myTV Super303台周五凌晨4:00直播） 伊巴今季各戰線上陣廿一場獨取十六球，周二宣佈重返瑞典國家隊，同時髖部外展肌傷患已痊瘉，今晚重新候命。可是，這位三十九歲老將本季四度倦勤，上兩次克服大腿肌肉及左小腿傷復出，無法取得入球或助攻，今仗或未能重現呂布威力。 鋒線活力勝一籌 之前沒有伊巴的四仗，AC米蘭...
2021-03-18
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
57歲的陶大宇自09年拍畢TVB劇《掌上明珠》便離巢，之後主力在內地工作，至近年才回流返港陪年邁母親。因為疫情持續一年多，各行各業大受衝擊，仍接獲不少商演的大宇也把握機會，去年北上掘金3個月再回港過肥...
2021-03-18
全球各地加速為民眾接種疫苗，務求擺脫新冠肺炎病毒的困擾，香港也不例外，但與以往所有大型疫苗接種計劃一樣，難免出現打針之後零星異常事故，今次同樣發生，尚幸與疫苗無關，但足以令部份市民抱觀望態度。政府為了吸引市民打針，不能一味宣傳疫苗是安全的，應提供誘因，商界也可以出一分力。 據特首林鄭月娥向立法會表示，一直有與中央溝通，初步討論在甚麼情況下，放寬完成接種兩劑疫苗者的通關限制。她亦指，政府考慮不但在通關上提供誘因，也包括放寬本地社交距離措施。這是好消息，當局應盡快公佈具體安排，當市民知道打兩劑疫苗後可以受較少活動的限制，相信必定起鼓勵作用，加强公眾接種的意欲。 除了打針可持某種...
2021-03-18
昨晚頭場跑五班二千二百米大長途賽事，之前唯一上名正是跑同程的東廄「樂盈盈」，今仗終於成功出頭，牠於郭能胯下一放到底，打開勝利之門。 至於「樂盈盈」今仗表現實在出色，因為雖然負一百三十三磅，但仍然能造出...
2021-03-18