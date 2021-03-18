方嘉柏起孖上榜首

昨晚方嘉柏憑「鋒芒快露」和「精靈勇士」起孖，成功重上榜首。至於巴度憑文廄「開懷大少」和賀廄「緻寶駒」包辦第五口孖寶，最終更成為騎師王。而蔡明紹則憑石廄「和氣生財」和伯廄「贏科超影」起個大冷孖。



方嘉柏昨晚憑「鋒芒快露」和「精靈勇士」梅開二度，而蔡約翰無馬贏，前者重上榜首。至於前駒今仗由陳嘉熙建功，騎者取得轉投方廄後的首場頭馬，賽後方嘉柏表示：「很高興看到陳嘉熙為我贏出首場頭馬。他平日工作勤力，態度良好，陣上演出亦一直進步，例如今場便發揮一百分，希望更多人了解其能力，今後給予更多支持。至於『鋒芒快露』的質素並非突出，今場只是贏在排一檔和鞍上人發揮理想，之後要再贏已有難度。」



巴度昨晚憑「開懷大少」和「緻寶駒」起孖兼成為騎師王，而前駒練者文家良說：「『開懷大少』已經七歲，跑田草競爭太大，反而谷草賽事對手會較少。此駒非常忠心，陣上每每能交出應有水準，而巴度今仗的發揮也很出色，排十檔早段留後，再中段發力上前，騎得非常醒目。」



至於蔡明紹則憑「和氣生財」和「贏科超影」兩匹冷門起孖，前駒練者徐雨石透露：「『和氣生財』來投時健康正常，本身演出也算準繩，由於在沙田上陣時較急躁，所以早前安排牠到從化訓練，而返港後情緒的確放鬆不少，今仗雖排十一檔，但蔡明紹發揮出色，至於贏馬時間快並不一定是高水準，因為同晚賽事的締速都普遍偏快。」



而「贏科超影」今仗爆出四十五倍W，高伯新說：「雖然『贏科超影』今仗爆冷取勝，但我並未感到太意外，倘若牠抽得較佳檔位，相信賠率會少一半。事實上，此駒狀態長期見勇，馬房人員一直努力維持其狀態，今場早段步速較預期快得多，有利牠從後發力上前，終點前力擒對手，人馬都表現出色。」



此外，田泰安昨晚為「杭州飛輪」開齋，練者沈集成指：「『杭州飛輪』今仗本來想交由何澤堯騎，但他有其他聘約在先，所以改由田泰安操刀。雖然此駒最終輕鬆取勝，但暫時不宜太早判斷其質素很厲害，因為牠在谷草C跑道排一檔，全部又貼欄慳腳程。這匹三歲馬體形較細，我傾向部署牠專注跑谷草。」



另一方面，馬會賽馬事務執行總監夏定安前日發短訊予所有練馬師和騎師，內容主要謂隨着香港政府日前新冠疫苗優先接種組別擴大，目前大部分主要賽馬從業員均符合資格接受注射，而注射疫苗將進一步有助保障接受注射者本身及相關人士健康，所以他鼓勵騎練接受注射個人較屬意的新冠疫苗。馬會已與仁安醫院合作，為有興趣接受注射的騎練提供服務，他們可以從科興和復必泰兩種疫苗中選擇，第一劑注射日期為下周一或下周四，另外所有騎練的三十歲以上家人或在家傭工，亦可以獲安排接受注射疫苗。



記者：文傑、亨利