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馬場浮世繪——韋達從練首戰打吡滿憧憬

2021-03-19 列印
  從騎時曾三奪打吡的韋達，周日將首次以練馬師的身分參戰打吡，派出「將王」與「恭喜發才」爭逐殊榮，以前駒牌面較好。韋達表示，「將王」在港首兩次出賽時，走勢仍然生硬，但其後逐漸成熟，及至上場加配眼罩出戰香港經典盃，即有助於牠適應到香港的快步速賽事。「『將王』上仗在直路上連追數駒跑得第二，賽後持續進步，十天前試沙田千六米大閘的表現亦出色，希望周日可取得佳績。」韋達說。

  韋達又謂「將王」是匹未閹割的雄馬，身價高兼血統優良，馬主當然亦希望牠可以贏到大賽，為日後轉任種馬鋪路。

馬場浮世繪
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