打吡抽檔蔡方都滿意

寶馬香港打吡大賽2021將於周日舉行，馬會昨午在沙田馬場馬匹亮相圈舉行排位抽籤儀式，馬會一眾高層、贊助商代表及參賽馬匹馬主均有出席。今屆賽事被認為較以往更加均勢，派遣三駒出戰的蔡約翰與最高分參戰馬「達心星」的練馬師方嘉柏，抽籤後都表示機會樂觀。



現役練馬師中，三次贏打吡屬次數最多的蔡約翰，今屆將有「勁搏」、「幸運快車」和「銀馳」參戰，他分析三駒機會時說︰「『勁搏』抽八檔，預計起步後將留守在中間位置競跑，牠贏出經典一哩賽後，出戰經典盃亦跑得接近，而近期狀態一直維持在良好水準，屆時將以佳態出戰。雖然其父系『盡善盡美』過往甚少出產長途馬，但以往打吡不時都由非長途馬勝出，臨場形勢才是勝負的最大關鍵。」



談到兩匹同屬榮智健名下的參戰馬時，蔡約翰分析︰「『幸運快車』在經典盃一役的早段走勢良好，惟直路早段受阻勒避後便無以為繼，究竟如非受阻表現如何實在無答案。至於『銀馳』抽得最佳一檔，將會擺在前列迎敵，牠在港只曾三戰便要角逐打吡，個人認為是有點倉卒，但馬兒現時狀態良好，希望屆時亦可取得佳績。」



另一邊廂，方嘉柏表示對「達心星」抽得二檔甚為滿意，認為有爭勝機會︰「我認為今屆打吡形勢平均，相信不會見到任何一駒可大勝三至四個馬位的情況，反而應會有四五匹馬在末段短兵相接。『達心星』上仗在經典盃走勢良好，即使直路未能望空，亦僅負兩個半馬位過終點，表現令我滿意，亦反映牠有潛力扳至更長路程，況且牠是今屆打吡最高分馬，平磅迎敵始終有利，排二檔可先守在幾匹前領馬之後，以本身最佳跑法爭勝。」



特約記者︰文傑