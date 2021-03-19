張氏理論——打吡盟主名 不重用

星期日跑香港打吡，但這不算是一級賽。事實上，打吡以前是本地一級賽，但由於香港馬會升格，令所有級際賽事都成為國際賽，要開放予任何外地馬參賽，故不可再存在本地一級賽事，打吡亦因而改稱四歲系列賽。再者香港打吡是四歲馬賽事，並非如外國打吡跑三歲馬，就更不可能成為國際賽。原因是香港不是產馬地，所有馬匹都是由南北半球入口，如只限三歲馬於三月出戰打吡，對北半球馬極不利；反之如安排於秋天作賽，南半球馬則極吃虧。



於一九八一年前，香港的打吡不限歲數，但只准那季來港的馬匹角逐，即三四歲馬同場，甚至可能會出現五歲馬。以前打吡的馬匹編號，是按馬名英文字母由A到Z排列。到了九十年代才改用最高分馬為一號，如同分馬才以馬名分先後。



但打吡始終是最重要賽事，因為一生一次，不可以翌年補中。不過打吡冠軍不一定是馬王級名駒，甚至每隔三兩年，就會有一匹實力不太高的馬奪標。但無論如何，打吡盟主的馬名，以後都不能重用。



張福元



