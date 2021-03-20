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馬場浮世繪——馬會安排騎練接受疫苗注射

2021-03-20 列印
  馬會將安排有興趣的騎練、其家人及家中傭工，於後天或下周四接受新冠疫苗注射。不過，騎練們的反應不一，部分如騎師潘頓和練馬師苗禮德，立即預約在後日接受注射，但部分年紀較大的，都希望先徵詢醫生意見後再作決定。

  另外，還有騎練認為目前馬會安排的防疫措施已非常嚴謹，加上短時間不會離港前往外地，所以希望稍後才接受注射。

馬場浮世繪
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