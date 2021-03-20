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馬場浮世繪——莫艾誠停賽復出即贏馬

2021-03-20 列印
  去年因在法國策騎出賽期間，所呈交的尿液樣本含有禁藥，被判罰停賽三個月的莫艾誠，於大前日停賽期滿復出，翌日晚上他即在湛士福馬場一場膠沙地千二米賽事，策騎Twilight Heir贏出復出後首場頭馬。而英國草地賽季將在下周六開鑼，屆時他肯定不愁寂寞。

馬場浮世繪
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