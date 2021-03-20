春風得意增程仲好

田泰安明日第七次出戰香港打吡，其座騎「將王」亦是奪標熱門之一，他很期待該駒為他帶來首場打吡勝利。不過除了「將王」之外，他在其他場次的座騎亦具實力，有望為他取得頭馬，當中以「春風得意」和「神舟時代」兩匹丁廄馬最具爭勝機會。



「春風得意」季初轉投丁冠豪馬房後，先後在田草千二米和千四米上名，明午此駒增程跑千六米，田泰安分析說：「我一早卜定策騎『春風得意』，因而未能夥拍『超速』出賽，希望我這個選擇是正確的。而『春風得意』於最近兩次在千四米的後上走勢，都顯示此駒目前今季踏入五歲大熟，需要在更長途程賽事出擊，所以今次途程增長了二百米，肯定會更合發揮。何況牠只負一一九磅，同場幾匹實力馬磅位較重，所以『春風得意』在今場絕對有力爭勝。」



「神舟時代」上場初出即被捧成熱門，可惜僅後上跑第四，明日此駒再跑同程，田泰安說：「剛戰『神舟時代』初次出賽，實在很難預計牠在陣上的表現，能夠跑得接近我認為已算是不差。賽後練馬師安排『神舟時代』進一步加強操練，持續安排快跳之餘，較早前更遣往試泥閘，並且輕鬆勝出，狀態正循序漸進。今次再跑同程千二米，希望屆時演出進步，走入三甲一席。」



最後，田泰安指「高瞻遠矚」近期跑長途賽事表現穩定，三場前在二千米贏馬後，再出又在同程取得亞軍。上場此駒縮程跑千八米，在路程未盡合適之下，僅跑第四名過終點。今次回師最正宗路程，僅負一二二磅，同場對手亦未見有超班分子，「高瞻遠矚」臨場如能發揮出本身實力，有機會贏出今季第二場頭馬。



特約記者：文傑