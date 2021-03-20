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賽馬韋論——睇完打吡 睇猜波

2021-03-20 列印
        周日乃一年一度打吡大賽，頭兩關系列賽由七匹馬包辦前四名，可見實力旗鼓相當，來到最重要一役跑二千米，步速形勢當具影響力，經排位抽籤後，韋少認為主動型馬匹如「銀馳」、「健康愉快」和「智慧神駒」均排內檔，在各為其主下，鞍上人按理應會按慢步速，令座騎輕鬆地推進，因此預期會出現偏慢步速，只視乎有沒有騎師採中段變奏。但韋少始終都對「勁搏」睇高一線，皆因上兩仗不論快慢步速，牠都交出亮麗走勢，只寄望薛恩陣上醒定啲，榮譽今鋪屬於你！

        見證完打吡盟主誕生後，晚上十點《贏跑賽馬台》又有新搞作，全新足球節目《猜波》首播，波壇勢必掀起一股熱潮。三位主持性格突出，灘叔鄒凱光唔使多講，可人兒KK傻頭傻腦，拜登Brian專業卻是燈神。究竟《猜波》是甚麼？由他們三位在節目中現身說法啦！但節目廣告宣傳片已出街，如果未睇過，請上《猜波》facebook專頁睇一睇啦！

韋少
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