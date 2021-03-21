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勝在有方——進優自在後上出頭

2021-03-21 列印
　　「進優自在」上季初次上名便是跑田草千二，當時只交出四班上級水準。但今季首仗則在不利之外疊，且取位欠暢順，仍能跟其後分別贏三四班之「共創繽紛」和「明欣賞」跑近，水準提升至四班中上級。其後更一再於千四米強組跟「保羅承傳」、「歡欣福星」和「鑽飾明駝」等強手跑近而入位，級數非一般短途馬可比。前仗泥地一哩段段快開下氣走最近贏馬之「兩全其美」，確認持續進步。今次稍休六星期，縮程不會再搶口難留，最重要是對手減弱了，馬房近期有起色，可望在利追之跑道後上出頭。

　　「連利福將」上仗轉到此程即能第六度入位，鄰近對手「遨遊之星」翌戰尚可上名，稍休六星期而抽得好檔，久未交代之五歲馬仍可作配。

方駿暉
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