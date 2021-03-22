馬場浮世繪——史卓豐佳運財夠合拍

史卓豐早前因為背傷，被逼休息了幾個賽日，不過對其身手似乎影響有限，因為他復出之後僅僅三個賽日，昨日便能憑「佳運財」贏馬。巧合地是，史卓豐對上一場頭馬正是贏「佳運財」，看來人馬特別合拍！



至於練者希斯則說：「『佳運財』一直在進步，今次取勝姿勢較上場更佳，預期來季全熟，跑千六米會最合適，但今季仍暫時集中部署跑短途。另外正如上場賽後我所說，華將楊明綸曾花了不時間操練此駒，所以稍後有機會的話會交回他主㘘。」



馬場浮世繪



