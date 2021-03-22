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馬場浮世繪——潘明輝容天鵬破盲門

2021-03-22 列印
馬場浮世繪——潘明輝容天鵬破盲門
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　　潘明輝昨日憑容廄「幸運精選」一放到底贏馬，本來無甚特別，但原來他們對上一場合作贏馬已是二○一七年的「霽月高風」，今次闊別近四年後再次攜手進入凱旋門，打破了盲門多時的數據。

馬場浮世繪

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