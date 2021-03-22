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馬場浮世繪——賀賢北極光贏500W

2021-03-22 列印
馬場浮世繪——賀賢北極光贏500W
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　　賀賢馬房早前有多駒他投，但成績未有太受影響，近期仍能持續交出頭馬，正如昨日練者便憑「北極光」報捷，而且是他在港開倉以來第五百場頭馬，能在打吡大賽日邁向新里程，別具紀念價值！

馬場浮世繪

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