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馬場浮世繪——將王僅敗騎練不甘心

2021-03-22 列印
馬場浮世繪——將王僅敗騎練不甘心
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　　今季打吡由方廄「達心星」奪標，韋廄「將王」則跑亞軍，後駒練者韋達第一次以練馬師身分派馬參戰，可惜未竟全功，賽後見他與「將王」騎者田泰安在解鞍處講個不停，似乎對於以頭位見負甚感不值。

馬場浮世繪

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