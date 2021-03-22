雄深雅健——不知原委 何必斷估

賽前度馬，總會有盲點，所謂「盲點」即隱藏式，不易被發現，也有一些顯眼，睇到、知道的盲點，明知卻會令人產生質疑，最常出現是配搭盲點。



邊個邊個操過無揀，改騎另一駒，這就是睇得見的盲點，作為局外人，有時根本不知就裏，單方面認定為棄騎，其實不是，不知不覺帶出負面想法。



若果理解騎師現實生態、狀況，其實大多不涉及揀騎與否，早卜定，早落實，最多馬揀的莫雷拉、潘頓，近一、兩季已不太敢臨時變卦，當遇到有馬臨時改部署，唔可以等人，不情願也要拱手讓人。



我們常碰到此等個案，唔知又唔理，先假設是揀甲棄乙，今時今日，錯判可能性頗高，不清楚原委的我們，先要戒掉個人的未審先判習慣性，不受揀、棄干擾，也許可睇到更通透。



子健



