  • 2021年3月23日 星期二
  • 19º
  • 58%
熱門： 變種病毒閆擎廖啟智疫苗行蹤
5時直播「虛擬銀行知多啲」，兩位專家拆解虛銀風險利弊！

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——班德禮四月中殺到騎至煞科

2021-03-23 列印
﻿馬場浮世繪——班德禮四月中殺到騎至煞科
Previous Next

  英國籍騎師班德禮已獲馬會發牌，將由四月十七日的沙田賽事起，客串至馬季煞科。現年二十八歲的班德禮，陣上經驗豐富，出道以來披甲六千七百零六場，贏得一千零二場頭馬，其中四十一場屬分級賽和表列賽勝仗，包括於二○一六年主策「利馬圖」攻下英國新市場的一級賽七月盃和法國尚蒂伊的森林大賽，現時最低造磅為一一八磅。

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd