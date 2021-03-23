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﻿馬場浮世繪——澳洲大賽延期轉播戲碼有變

2021-03-23 列印
  天雨關係，澳洲新南威爾斯省馬會決定由上周六起，將一連五個周六舉行的賽事，全部順延一個星期舉行。因此，香港馬會已向民政事務局申請，將原定於下月三日轉播受注的唐加士打一哩賽馬日，順延至一星期後的四月十日。至於原定於四月十日受注的女皇伊利沙白錦標賽馬日，則因延期一周後跟四月十六日的沙田賽事撞期，馬會取消轉播，將會於五、六月間另擇海外國際一級賽馬日代替。

馬場浮世繪

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