輝灑自如——熱錢遲來 錯覺遇劫

剛周日跑打吡，投注額高達十六億一千七百萬，屬歷來第三高的打吡賽日，亦比去年大幅上升了十七個巴仙。今年打吡大賽，早已預料是形勢平均，但仍錄得兩億的投注，可見得只要戲碼夠精采，大部份馬匹都總有支持者，每人下注一點，已足夠聚沙成塔。



其實香港賽馬的投注生態，多年來不停地在轉變，而隨着近年投注系統愈來愈先進，注碼也來得愈來愈遲。細心的朋友不難發現，時下有七成以上的投注，是在提示馬匹入閘的紅燈亮起下才會出現，如果換作以前的年代，根本不可能做到。當中除了包括本地馬迷的注碼外，更大部份是從海外回流的投注。常聽有馬迷朋友說被「打劫」，說的就是這股最後才湧到的「聰明錢」。不過老生常談的是，人家的「聰明」始終會反映在最後賠率上，只是普羅馬迷無抗衡之力而已。



朱鎮輝



