重點出擊——海島材子一放迄終

第三場「海島材子」今季熱身後次仗即贏馬，看該役二至五名馬都是後追，本身則早段跟前而拋離馬群輕勝，反映實力勝一籌；同時由此可見，此駒應以前置型跑法最為合適。



但細看「海島材子」最近四仗的沿途取位，雖然全部排檔都不理想，不過其中兩仗明顯無心跟前，說白一點即是全無誠意可言，敗績未能反映本身實力。反而近兩仗雖然落第，但起碼跑法上肯嘗試跟前，只可惜兩次都遇上早段與對手互燒情況，尤其上仗初次增程跑田草千八，遇上升班再入位的「巴基之友」採取大逃方式狂放，一來本身氣量有所不及，二來全程二疊望空更是蝕上加蝕，但埋門仍有餘力堅持至僅輸兩身位，證明狀態一直保持。



今仗「海島材子」雖然檔位仍差，但難得同場前置馬亦不多，只要決心搶放，大有機會可一放迄終。



安西教練



