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伊仁絮語——綠魔勇士初出要吼

2021-03-24 列印
　　第二場「天意」以班底計全場最高，雖然七歲馬戰鬥力減弱，但降至五班已有迴旋餘地。上仗跑千四被重重圍困而未能全力施為，今仗改配田泰安，查騎練上季合作獲九場頭馬，今季卻仍未開胡，且看能否憑此駒打破悶局。

  第四場「綠魔勇士」自八月起工夫循序漸進，至今三度試閘，走勢漸見上力。最近一課大閘展現高速，末段貫注力亦強。同父馬「君達星」及「達心星」等多駒都善跑谷草，今排位雖未如理想，但對手不乏放頭馬，本身可望切入二疊取得遮擋，爭勝機會不俗。

Ian

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