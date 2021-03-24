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勝在有方——無限商機開齋有望

2021-03-24 列印
　　「無限商機」上季在三班谷草一千能氣走「綠色時代」，至少有三班中級水準。翌戰抽外檔仍得殿軍。今季初出於谷草千二段段快跟下頭兩段交出45秒95，仍跟「喜佳龍」跑近而氣走「孖寶」，段速和鄰近對手水準均高，戰鬥力再提升。可惜硬拼後表現回落，轉投文廄後持續低沉。直至前仗於四班千二跟得急，僅在末段失P，已有起色。剛戰果然能以全場最快末段22秒57衝得亞軍，僅被同樣走有利路段之「天火同人」走脫，確認重踏正軌。今隔四周才再出，排檔內移，有望取得在港首捷。

  「勝利在手」剛戰稍留以全場最快末段23秒17衝入Q，排檔內移兼減七磅，可打疊上名。

方駿暉

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