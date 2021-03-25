  • 2021年3月25日 星期四
  • 24º
  • 58%
熱門： 行蹤杜汶澤鍾培生蘇玉華葉劉淑儀

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——馬雅開齋鬆一口氣

2021-03-25 列印
馬場浮世繪——馬雅開齋鬆一口氣
Previous Next

　　今季開始來港客串的馬雅，在上陣八個賽日之後，終於在昨晚的谷草賽事打開勝利之門，於第三場策騎姚本輝馬房的「海島材子」後上險勝。賽後返回凱旋門之前，馬雅在跑道上豎起手指望向天，似乎是感謝上天庇佑，始終香港馬圈競爭極大，他挾冠軍盛名而來，之前表現卻未如預期，如今成功開齋，都算暫時可以鬆一口氣了！

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd