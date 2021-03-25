順理成章——將王 雖敗猶榮

剛周日田草A跑道賽事出現壓地前後兩種場地偏差，頭五場未壓地前，直路內欄場地明顯相對較不利，馬匹在直路上移出中外疊會較為好衝，像「悅豐泰」固守內欄便容易受困遇到擠阻，未知是否經連番阻窒後，此駒因而觸發喘鳴症。



至於「幸運精選」在壓地前的一場仍可一放而回，除了是按慢前半哩步速所致之外，牠和沿內欄而上的「超速」也可視為受到場地偏差影響而一同包Q，兩駒的水準俱值得調升。



當日中場壓地後，形勢便出現大逆轉，前領及走內欄佔盡上風，打吡一場的勝負關鍵，便在於莫雷拉及田泰安於直路彎一段的取位方式。



這場賽事由「達心星」奪標，可說是莫雷拉以技術擊倒田泰安，論馬其實是「將王」才是真正王者，後駒要報此一戰之仇唯有待日後的大賽，但一生一次的打吡功名卻已是塵埃落定飲恨而回。



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