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馬場浮世繪——野田重擊跑完高松宮征港

2021-03-26 列印
  周日沙田的第四場與第五場賽事中間，馬會將從中京競馬場轉播高松宮紀念賽受注。在這場一級短途大賽中，由於去年日本最佳短途馬「放聲歡呼」將轉戰下周日舉行的大阪盃，令今屆賽事比較均勢。當地傳媒預測，去年櫻花賞和NHK一哩賽亞軍「拉丁城市」將是兩倍半大熱門，馬兒剛於上月贏出三級賽阪急盃；而今屆香港短途錦標冠軍「野田重擊」是四倍次熱門，賽後將來港參加四月二十五日的主席短途獎。至於去年NHK一哩賽冠軍「禮讚歌詠」則是六倍第三熱門。

馬場浮世繪
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