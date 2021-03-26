田泰安志在韋績

田泰安上周日策「將王」於打吡力拼僅負屈居亞軍，發揮備受批評，不過他和「將王」的練馬師韋達於近日晨課仍有講有笑，顯然雙方都無耿耿於懷。周日田戰，田泰安獲韋達供騎三駒，他坦言感謝對方支持，指「志在四方」和「閃得快」均具爭勝機會，並盼可為韋達贏到頭馬。



「志在四方」今季表現穩定，先後取得兩亞一季及一席殿軍，包括上仗跑田草千四僅不敵『銀馳』得亞軍，周日續跑同程，田泰安說︰「『志在四方』季內在三班賽事上陣，形勢較上季長期在二班有利，於是便能連場走得接近。上仗牠只敗於質素甚高的『銀馳』，不足為辱，賽後操練正常，狀態維持在爭勝水準，今次再跑千四米，對手中再無超班馬，只要臨場跑回近仗水準，足以收復前失贏回一仗。」



「閃得快」曾受健康問題影響，於上月才作季內首戰，卻即可後上僅負於「包裝太保」得亞軍，而上場再跑同程田草千四，則以個多馬位落後於「心中有馬」得第四，今次增程跑千六米，田泰安分析︰「上季我策『閃得快』上名時，其走勢仍然生硬未純熟，其後因健康問題而要長期休息，卻間接讓牠有充足時間成長和適應環境，於是及至健康逐漸痊瘉並恢復上陣，便能立即交出好表現。以『閃得快』近仗走勢，加上來港前在外地的表現看來，今仗跑千六米將合腳法，冀望牠屆時表現持續穩定，可以走入前列一席。」



其他座騎方面，田泰安表示羅廄「皇龍福將」上仗雖僅勝「十二馬」，但直路上展示出可觀後勁，已證明確具良好質素。「相隔三個星期後，『皇龍福將』再跑同程田草千二，對手實力相若，倘若克服到負一三一磅的壓力，將有機會連捷。」田泰安續道。



特約記者︰文傑