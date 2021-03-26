張氏理論——杜拜賽馬 物盡其用

於杜拜及中東作賽的純種馬，八九成都是來自歐洲，跑完明日的世界盃，多匹一級馬都回到歐洲，應付由四月起的大賽了。就算是一般的中駟，也有不少運回歐洲，因為於三十年前開始杜拜賽馬之原意是，歐洲馬季一年八個月太短，而馬匹競賽生涯只三幾年，於歐洲歇冬時將馬匹運到中東，是想物盡其用。



另一原因是歐洲冬天不利馬匹操練，於是到春天復賽，馬匹也要時間將狀態推起，但如果於冬天將馬匹運到中東，可操練不停，三四月即可以有勇態回到歐洲，立即應付大賽了。代價當然是運費，但由於杜拜航空公司根本是國營，這只是左右袋問題。



杜拜馬季只半年，令人想起六十年代的香港賽馬情況，當年是十月中才開鑼，五月中下旬煞科，只為期七個月，練馬師及騎師每年只工作九個月，真歎。就算沙田馬場開幕，馬季也於六月初完結，對馬迷而言，暑假也有三個多月，難怪當時不少馬迷於夏天感到渡日如年。



張福元



