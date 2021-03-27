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馬場浮世繪——八場杜拜賽事轉播來港受注

2021-03-27 列印
  杜拜世界盃賽馬日將於今晚在美丹馬場舉行九場賽事，在馬會的網上賽事資訊界面上，將跟隨杜拜賽馬會的排位表，編為海外賽事第一組第一場至第九場。

  然而，按照香港的監管規定，馬會只會受注當日海外賽事的最後八場賽事，這八場賽事將編為海外賽事第一組第二場至第九場。同時，根據馬會與杜拜賽馬會有關全球匯合彩池的安排，馬會將透過匯合彩池接受馬迷投注這八場賽事。此外，海外賽事第一組第一場並不會轉播來港，賽果亦不會作公布。

馬場浮世繪
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