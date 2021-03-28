勝在有方——禪勝寶駒後上再贏

「禪勝寶駒」上季新馬賽頭三仗表現只算中規中矩，但熱身足夠後季尾能得兩捷，證明要從賽事中跑起狀態。今季插入三班，所遇對手遠比新馬賽時強，但於短途兩度跟跑後，初跑千四米跟得急，本身頭一千米交出58秒45，仍能以佳速氣走其後合共加添三捷之「電子群星」和「疾風明駒」，欠缺氣量經驗下能得此水準甚高之亞軍，極難能可貴。接受閹割手術後上仗缺陣逾四個月復出，可在此程以終極時速22秒11衝贏同樣稍休而賺盡慢步速之「大雷暴」，屬出色頭馬。實齡未足四歲之PPG只跑了十仗，剛踏入升軌，早段如非太後，應可再憑強勁爆發力衝贏。



「莫浪求」兩度在二班強組跟「美麗掌聲」、「韋小寶」等實力指標跑近，二月尾曾缺課八天，但體重保持而潘頓肯騎，交出八成水準仍可入三甲。



方駿暉