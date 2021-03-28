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伊仁絮語——坪山新星有力一爭

2021-03-28 列印
　　第一場「坪山新星」今季自降落五班後連番走近，合共三次入位。上仗因為排位較外而被逼留得較後，而且直路初段又未能望空，但終點前衝勢強勁，最終更跑獲季軍，僅負於班底較高的「打鐵趁熱」及「帝豪精彩」，表現悅目。今仗難得抽二檔起步，並改由史卓豐策騎，威力大大提升，只要早段不落後太遠，可望在直路上展開衝刺，有力一爭。

　　第九場「閃電俠」質素頗佳，可惜健康曾遇挫折，才導致今季表現不如預期。上仗缺陣三個月復出，雖然末段未能交出後勁，結果只得第八名，但經過一場熱身後，可期狀態會有進步，加上今場對手實力平常，若能發揮水準，應可構成威脅。

Ian
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