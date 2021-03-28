重點出擊——威之星又益薛恩

賀賢近季成績雖然一般，但對於份屬鄉里的薛恩也偶有關照，遠的如上季「連連歡樂」，今季則有梅開二度的「霹靂狂龍」，看來二人關係不錯。環看賀廄今期兵分七路，只有兩駒配外籍大師傅，其中「威之星」重配薛恩，騎練有望攜手再添佳績。



「威之星」來港後三次試閘都由薛恩考驗，前仗初出或因欠缺經驗，結果全程居後毫無走勢。上仗薛恩揀騎同場「開心威龍」而放棄前駒，所以「威之星」才易配何澤堯，但陣上走勢喜見大幅進步，賽事頭兩段步速慢至46秒24，比起同日的四班及五班賽事也不如，而「威之星」居然造出最快末段時間，且是最後二百米才望空。查其同系馬不少都可贏至二千米或以上途程，預計今次增程必會更合適。



安西教練