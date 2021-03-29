馬場浮世繪——都市神話連捷馬雅又贏

今季首度來港客串的馬雅，初期表現未如預期，但近期成績漸上軌道，繼剛周三憑「海島材子」打開在港勝利之門，昨日他又憑「都市神話」增添頭馬，看來經過一輪摸索之後，目前已經適應香港的競賽環境。至於練者容天鵬則說：「『都市神話』今仗改配馬雅，一來是馬兒升班後負磅轉輕，不必刻意再配見習生減磅；二來馬雅是好騎師，我很樂意給予其支持。此駒以往經常陣上際遇欠佳，今仗則有運遇上快步速，很適合其後追，其實牠在四班時也常常上名，只要形勢配合便能發揮出水準。」



馬場浮世繪



