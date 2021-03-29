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馬場浮世繪——杜拜賽日投注額破紀錄

2021-03-29 列印
　　前晚馬會轉播受注杜拜世界盃賽馬日，結果非常受歡迎，八場賽事的總投注額為三億三千二百七十六萬多元，打破去年六月十八日英國雅士谷金盃賽馬日創下之三億零三百四十多萬元紀錄，成為歷來投注額最高的越洋轉播賽馬日。馬會將在本周日轉播受注大阪盃賽馬日的八場賽事，且看屆時會否再創紀錄。

馬場浮世繪

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